Тотти и Фигу проведут благотворительный матч на теннисном корте

Легендарные футболисты Франческо Тотти и Луиш Фигу примут участие в благотворительном футбольном матче на теннисном корте.

2 июня стадион "Форо Италико" превратится в футбольное поле с боковыми стенками, где команды, состоящие из шести человек, сыграют два тайма по 30 минут. Вырученные средства будет переданы педиатрической больнице "Бамбино-Джезу" в Ватикане.

– Это будет захватывающий вечер, – цитирует Тотти пресс-служба "Ромы". – Это новое и оригинальное мероприятие. Вместе со мной и Луишем сыграют наши друзья, о которых мы расскажем вам в ближайшее время. Мы планируем повторить это событие в течение следующих двух лет, бросив вызов двум другим легендам мирового футбола.