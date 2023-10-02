«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Сазонов был заменен из-за травмы

«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 7-го тура серии А — 0:0.

Экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов вышел в стартовом составе «быков», но был заменен уже на 27-й минуте из-за травмы.

«Торино» набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. У «Вероны» — 8 очков и 15-е место.

«Монца» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:0. У гостей забил Лоренцо Коломбо.

«Монца» набрала 9 очков и поднялась на 12-е место в серии А. У «Сассуоло» — 9 очков и 11-е место.