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«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Сазонов был заменен из-за травмы

Руслан Минаев
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«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 7-го тура серии А — 0:0.

Экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов вышел в стартовом составе «быков», но был заменен уже на 27-й минуте из-за травмы.

«Торино» набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. У «Вероны» — 8 очков и 15-е место.

Италия. Серия А. 7-й тур
02 окт, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Верона

«Монца» на выезде обыграла «Сассуоло» — 2:0. У гостей забил Лоренцо Коломбо.

«Монца» набрала 9 очков и поднялась на 12-е место в серии А. У «Сассуоло» — 9 очков и 11-е место.

Италия. Серия А. 7-й тур
02 окт, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:1
Монца

ФК Верона
ФК Монца
ФК Сассуоло
ФК Торино
0
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Неделя

Сазонов получил повреждение и был заменен на 27-й минуте матча «Торино» — «Верона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
11
 Торино 7 2 3 2 6-7 9
12
 Сассуоло 7 3 0 4 11-13 9
13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 2 : 0
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 0 : 1
2.10 19:30
Торино – Верона
 0 : 0
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
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Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
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