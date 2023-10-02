Сазонов получил повреждение и был заменен на 27-й минуте матча «Торино» — «Верона»

Защитник «Торино» Саба Сазонов получил травму на 27-й минуте матча 7-го тура против «Вероны».

Игроку оказывали медицинскую помощь на поле, но вернуться в игру он не смог. Его заменил Адриен Тамез.

Матч против «Вероны» стал для Сазонова дебютным в стартовом составе «быков».