«Фиорентина» разгромила «Кальяри»

«Фиорентина» дома обыграла «Кальяри» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У «фиалок» на 3-й минуте отличился Нико Гонсалес, спустя 18 минут команда удвоила преимущество после автогола Альберто Доссены. В концовке матча первым голом за хозяев отметился М'Бала Нзола.

Форвард «Кальяри» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Фиорентина» с 14 очками занимает 5-е место в серии А. У «Кальяри» — 2 очка и последнее 20-е место.