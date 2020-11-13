«Торино» ушел на карантин из-за нового случая коронавируса в клубе
«Торино» объявил о новом положительном тесте на коронавирус среди своих сотрудников, сообщает сайт команды.
Клуб не раскрывает личность человека, о котором идет речь, но подтвердил, что в пятницу команда ушла на карантин.
«Футбольный клуб «Торино» объявляет, что во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у одного члена технического персонала был обнаружен положительный результат на COVID-19. У него нет симптомов, и он уже изолирован. В соответствии с правилами и протоколом, а также в соответствии с требованиями соответствующих органов здравоохранения, команда будет изолирована», — говорится в заявлении на сайте клуба.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.