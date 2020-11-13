«Торино» ушел на карантин из-за нового случая коронавируса в клубе

«Торино» объявил о новом положительном тесте на коронавирус среди своих сотрудников, сообщает сайт команды.

Клуб не раскрывает личность человека, о котором идет речь, но подтвердил, что в пятницу команда ушла на карантин.

«Футбольный клуб «Торино» объявляет, что во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у одного члена технического персонала был обнаружен положительный результат на COVID-19. У него нет симптомов, и он уже изолирован. В соответствии с правилами и протоколом, а также в соответствии с требованиями соответствующих органов здравоохранения, команда будет изолирована», — говорится в заявлении на сайте клуба.