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«Торино» требует разъяснения по поводу ситуации в «Лацио»

13:30
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«Торино» направил в итальянскую федерацию футбола официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию, которая сложилась в «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что несколько игроков римского клуба заболели коронавируса. Потом стало известно, что Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша сдали отрицательные тесты. Тем не менее, УЕФА не допустил их до матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) и футболисты остались в Италии.

«Торино» и «Лацио» предстоит провести очный матч в рамках 6-го тура серии А 11 ноября.

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