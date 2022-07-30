Полузащитник «Брюгге» Де Кетеларе пройдет медосмотр в «Милане» 1 августа

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе завтра прилетит в Милан, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, первоначальное медицинское обследование 21-летний бельгиец пройдет уже 1 августа. После чего игрок подпишет 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро.

Сообщалось, что «Милан» заплатит за полузащитника 32 миллиона евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.