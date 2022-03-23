«Торино» планирует выкупить Брекало у «Вольфсбурга»

«Торино» намерен выкупить арендованного у «Вольфсбурга» нападающего Йосипа Брекало, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб активирует опцию выкупа 23-летнего хорвата за 10 миллионов евро в ближайшие дни. Футболист подпишет контракт с новым клубом до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Брекало забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.