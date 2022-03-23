Томори считает, что «Милану» по силам выиграть серию А и Кубок Италии

Защитник «Милана» Фикайо Томори считает, что у команды большие шансы на победу в чемпионате Италии. При этом перед сезоном ожидания были не такими высокими.

«Если бы в начале сезона вы сказали, что в апреле мы станем лидерами лиги, а еще что у нас впереди полуфинал Кубка Италии, я подумал бы, что мы слегка переоценили наши ожидания. Мы знаем, где мы находимся, мы знаем, что это решающая часть сезона. Мы чувствуем это давление на себе. Поэтому мы его просто подпитываем, храним и используем как огонь в нашем животе перед каждой игрой. Кроме этого мы узнали, что команда из Милана еще не выигрывала чемпионат и Кубок Италии в одном сезоне. Почему бы не быть первой командой, которая сделает это», — приводит слова Томори The National.

В сезоне-2021/22 «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 66 очков в 30 матчах и опережает на три очка «Наполи», идущий на втором месте.

В Кубке Италии «Милан» борется за выход в финал с «Интером». После первого матча счет 0:0.