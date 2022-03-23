Пандев: «Уровень серии А за 20 лет снизился, поэтому старики вроде меня, Ибрагимовича и Кьеллини играют так хорошо»

Горан Пандев объяснил, почему возрастные игроки хорошо выступают в чемпионате Италии

Нападающий «Пармы» Горан Пандев объяснил, почему возрастные игроки хорошо выступают в чемпионате Италии.

«По сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда я приехал в этот чемпионат, технический уровень серии А снизился. По этой причине многие старики вроде меня, Златана Ибрагимовича, Джорджо Кьеллини и Фабио Куальяреллы играют так хорошо», — приводит слова Пандева сайт Альфредо Педуллы.

Ибрагимовичу 40 лет, он играет за «Милан». 37-летний Кьеллини выступает в составе «Ювентуса», а 39-летний Куальярелла играет в «Сампдории».