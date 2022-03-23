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Пандев: «Уровень серии А за 20 лет снизился, поэтому старики вроде меня, Ибрагимовича и Кьеллини играют так хорошо»

Горан Пандев объяснил, почему возрастные игроки хорошо выступают в чемпионате Италии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Пармы» Горан Пандев объяснил, почему возрастные игроки хорошо выступают в чемпионате Италии.

«По сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда я приехал в этот чемпионат, технический уровень серии А снизился. По этой причине многие старики вроде меня, Златана Ибрагимовича, Джорджо Кьеллини и Фабио Куальяреллы играют так хорошо», — приводит слова Пандева сайт Альфредо Педуллы.

Ибрагимовичу 40 лет, он играет за «Милан». 37-летний Кьеллини выступает в составе «Ювентуса», а 39-летний Куальярелла играет в «Сампдории».

Источник: https://www.alfredopedulla.com/pandev-il-calcio-italiano-si-e-abbassato-di-livello-nel-giro-di-20-anni-per-questo-tanti-vecchietti-come-me-fanno-ancora-bene/
Горан Пандев
Джорджо Кьеллини
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Парма
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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