«Торино» объявил о трансфере защитника сборной Гваделупы

Защитник «Реймса» Эндрю Гравийон перешел в «Торино», сообщает сайт итальянской команды.

Туринский клуб взял 24-летнего игрока в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа.

Защитник с июля 2021 года выступал за «Реймс», в составе которого провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.

Также в активе игрока есть 4 матча в составе сборной Гваделупы.