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Сегодня, 23:37

«Торино» объявил о трансфере защитника сборной Гваделупы

Иван Шитик
Корреспондент
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Эндрю Гравийон.
Фото ФК &quot;Реймс&quot;

Защитник «Реймса» Эндрю Гравийон перешел в «Торино», сообщает сайт итальянской команды.

Туринский клуб взял 24-летнего игрока в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа.

Защитник с июля 2021 года выступал за «Реймс», в составе которого провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.

Также в активе игрока есть 4 матча в составе сборной Гваделупы.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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