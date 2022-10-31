Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Миланом»
«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграл «Милан» со счетом 2:1.
В составе туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах. Гости ответили точным ударом Жуниора Мессиаса.
Главный тренер «Торино» Иван Юрич был удален во втором тайме из-за недовольства работой судей и ВАР.
После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
13
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
14
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|2 : 1
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
Новости