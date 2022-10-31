Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Миланом»

«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграл «Милан» со счетом 2:1.

В составе туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах. Гости ответили точным ударом Жуниора Мессиаса.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич был удален во втором тайме из-за недовольства работой судей и ВАР.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.