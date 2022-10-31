Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:42

Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Миланом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
30 октября. «Торино» — «Милан» (2:1).
Фото Reuters

«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграл «Милан» со счетом 2:1.

В составе туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах. Гости ответили точным ударом Жуниора Мессиаса.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич был удален во втором тайме из-за недовольства работой судей и ВАР.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Милан

ФК Милан
ФК Торино
серия А
1
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Торино» Юрич получил красную карточку в матче с «Миланом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости