Тренер «Торино» Юрич получил красную карточку в матче с «Миланом»
«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии принимает «Милан».
На 69-й минуте главный тренер туринской команды Иван Юрич получил желтую карточку, а через две минуты был удален со скамейки запасных. Хорватский специалист был недоволен, что ВАР не вмешался во время пропущенного мяча.
На момент удаления «Торино» вел со счетом 2:1 — один из мячей забил Алексей Миранчук.
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|27
|
3
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|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
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|24
|
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|8
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|
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|
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|
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|
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|
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|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
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|Верона
|11
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|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|2 : 1
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
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Душан Влахович
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|П
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
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Мариу Руй
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|К
|Ж
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Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
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Хуан Куадрадо
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|1
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