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Тренер «Торино» Юрич получил красную карточку в матче с «Миланом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии принимает «Милан».

На 69-й минуте главный тренер туринской команды Иван Юрич получил желтую карточку, а через две минуты был удален со скамейки запасных. Хорватский специалист был недоволен, что ВАР не вмешался во время пропущенного мяча.

На момент удаления «Торино» вел со счетом 2:1 — один из мячей забил Алексей Миранчук.

Иван Юрич
ФК Милан
ФК Торино
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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