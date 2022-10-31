Тренер «Торино» Юрич получил красную карточку в матче с «Миланом»

«Торино» в матче 12-го тура чемпионата Италии принимает «Милан».

На 69-й минуте главный тренер туринской команды Иван Юрич получил желтую карточку, а через две минуты был удален со скамейки запасных. Хорватский специалист был недоволен, что ВАР не вмешался во время пропущенного мяча.

На момент удаления «Торино» вел со счетом 2:1 — один из мячей забил Алексей Миранчук.