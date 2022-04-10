«Милан» сыграл вничью с «Торино»

«Торино» и «Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико».

«Милан» лидирует в турнирной таблице черии А, опережая «Интер», у которого матч в запасе, на два очка.

«Торино» занимает 11-е место.