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Сегодня, 23:41

«Милан» сыграл вничью с «Торино»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Милан» сыграл ничью с «Торино» (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Фото Reuters

«Торино» и «Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико».

«Милан» лидирует в турнирной таблице черии А, опережая «Интер», у которого матч в запасе, на два очка.

«Торино» занимает 11-е место.

Италия. Серия А. 32-й тур
10 апр, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Милан
Торино
Бериша Бремер Зима (Иццо, 64) Родригес Синго (Эйна, 64) Войвода (Буонджорно, 85) Побега (Сек, 84) Лукич Риччи Белотти (Пеллегри, 76) Брекало
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори (Габбиа, 87) Тонали (Крунич, 82) Диас (Мессиас, 55) Кессье Жиру Леан Салемакерс
Предупреждения
Лукич 13’, Побега 31’  -  Томори 18’, Калюлю 36’
Судьи
Довери (Италия)

ФК Милан
ФК Торино
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 2 : 1
10.04 21:45
Торино – Милан
 0 : 0
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
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Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Антонио Кандрева

Сампдория

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И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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Специя

 26 1 6
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