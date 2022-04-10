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Сегодня, 23:06

Спортивный директор «Салернитаны» раскритиковал поведение игроков и тренеров «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини раскритиковал поведение игроков и тренеров «Ромы» после завершения очного матча между командами в рамках 32-го тура серии А (1:2).

«При всем уважении к «Роме», они выели себя неподобающим образом. Так не должны вести себя настоящие спортсмены. Это неприемлемо.

После каждого судейского решения кто-то выскакивает на поле. Они позволяют себя некорректные высказывания в адрес судей и соперников.

Я не потерплю такого неуважения к своему клубу. Да, мы боремся за выживание, но заслуживаем уважения», — цитирует Сабатини Football Italia.

Напомним, что после завершения матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью принес извинения за такое поведение команды.

ФК Рома
ФК Салернитана
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