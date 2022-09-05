Гол Влашича принес «Торино» победу над «Лечче»

«Торино» победил «Лечче» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Команда из Турина одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник «быков» Никола Влашич. Хорват забил уже третий гол в нынешнем сезоне серии А.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропускал матч из-за травмы.

«Торино» набрал 10 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Лечче» остался на 17-й строчке (2 очка).