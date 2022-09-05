«Аталанта» в гостях победила «Монцу» и вышла на первое место в серии А

«Аталанта» в гостях победила «Монцу» в матче пятого тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо выиграла со счетом 2:0.

«Аталанта» набрала 13 очков и вышла на первое место в серии А.

А вот «Монца» потерпела пятое поражение подряд и замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.