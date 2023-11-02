«Сассуоло» по пенальти победил «Специю» в Кубке Италии
«Сассуоло» дома победил «Специю» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 0:0 (5:4).
Победный одиннадцатиметровый реализовал Арман Лорьенте.
В 1/8 финала «Сассуоло» сыграет с «Аталантой» 6 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|18-8
|19
|
5
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
6
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
7
|Лацио
|10
|5
|1
|4
|13-12
|16
|
8
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
9
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|- : -
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|- : -
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|- : -
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
Новости