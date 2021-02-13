«Торино» сыграл вничью с «Дженоа»
«Торино» и «Дженоа» провели очный матч в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Торино» уже пятый матч подряд играет вничью. Команда имеет 17 очков и находится на грани зоны вылета.
«Дженоа» не проигрывает уже на протяжении шести матчей подряд.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
«Торино» — «Дженоа» — 0:0
«Торино»: Сиригу, Ансальди (Мурру, 79), Нкулу, Иццо, Бремер, Синго, Ринкон (Линетти, 79), Мандрагора, Лукич (Базелли, 71), Дзадза (Верди, 71), Белотти.
«Дженоа»: Перин, Кришито (Гольданига, 18), Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра, Радованович, Стротман, Зайц, Ровелла, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).
Предупреждения: Кришито, 10. Ровелла, 38. Гольданига, 60. Бремер, 79. Иццо, 85. Радованович, 90+1.
Судья: Паскуа (Италия).
13 февраля. Турин. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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