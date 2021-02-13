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«Торино» сыграл вничью с «Дженоа»

18:57
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«Торино» и «Дженоа» провели очный матч в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Торино» уже пятый матч подряд играет вничью. Команда имеет 17 очков и находится на грани зоны вылета.

«Дженоа» не проигрывает уже на протяжении шести матчей подряд.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Торино» — «Дженоа» — 0:0

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Мурру, 79), Нкулу, Иццо, Бремер, Синго, Ринкон (Линетти, 79), Мандрагора, Лукич (Базелли, 71), Дзадза (Верди, 71), Белотти.

«Дженоа»: Перин, Кришито (Гольданига, 18), Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра, Радованович, Стротман, Зайц, Ровелла, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).

Предупреждения: Кришито, 10. Ровелла, 38. Гольданига, 60. Бремер, 79. Иццо, 85. Радованович, 90+1.

Судья: Паскуа (Италия).

13 февраля. Турин. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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