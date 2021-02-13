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Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Кальяри»

19:45
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«Аталанта» огласила заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».

В список футболистов, которые могут сыграть в воскресенье, попал и российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча состоится 14 февраля. Время начала матча — 17.00 (мск).

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