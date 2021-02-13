Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
«Фиорентина» огласила заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».
В список футболистов, которые могут сыграть в воскресенье, попал и российский нападающий Александр Кокорин.
Ранее стало известно, что Кокорин неделю занимался по индивидуальной программе, так как тренерский штаб «Фиорентины» решил не нагружать футболиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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