Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

18:18
Теги:

«Фиорентина» огласила заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».

В список футболистов, которые могут сыграть в воскресенье, попал и российский нападающий Александр Кокорин.

Ранее стало известно, что Кокорин неделю занимался по индивидуальной программе, так как тренерский штаб «Фиорентины» решил не нагружать футболиста.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир