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18 октября, 23:57

«Торино» без Миранчука разгромил «Читтаделлу» в 1/16 финала Кубка Италии

Руслан Минаев
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«Торино» дома разгромил «Читтаделлу» в 1/16 финала Кубка Италии — 4:0.

Голы на счету Неманьи Радоньича, Пьетро Пеллегри, Перра Схюрса и Давида Зимы.

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.

В 1/8 финала «Торино» сыграет с «Миланом».

Италия. Кубок. 1/16 финала
18 окт, 22:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
4:0
Читтаделла

ФК Торино
0
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Рома 10 7 1 2 13-9 22
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
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12
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
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 - : -
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 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
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Рома – Наполи
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Удинезе

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Удинезе

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