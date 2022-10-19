Буффон назвал тройку лучших голкиперов мира на данный момент

Известный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, кто, по его мнению, является лучшими вратарями на данный момент.

«Куртуа, Доннарумма и кто-то из пары Облак/Нойер», — цитирует игрока DAZN.

Буффон последние два сезона выступает за родную «Парму» в серии Б. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ранее был признан лучшим вратарем прошлого сезона.