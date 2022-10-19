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Сегодня, 07:33

Буффон назвал тройку лучших голкиперов мира на данный момент

Виктория Кравченко
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Известный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, кто, по его мнению, является лучшими вратарями на данный момент.

«Куртуа, Доннарумма и кто-то из пары Облак/Нойер», — цитирует игрока DAZN.

Буффон последние два сезона выступает за родную «Парму» в серии Б. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ранее был признан лучшим вратарем прошлого сезона.

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Доннарумма
Мануэль Нойер
Тибо Куртуа
0
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 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
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Сассуоло – Верона
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Ювентус

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Марко Арнаутович

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Чиро Иммобиле

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П
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Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

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И К Ж
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Удинезе

 8 1 3
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