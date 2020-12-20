«Торино» и «Болонья» сыграли вничью

«Торино» снова не смог победить в матче чемпионата Италии. В рамках 13-го тура серии А команда из Турина на своем поле сыграла вничью с «Болоньей» (1:1).

«Торино» остается в зоне вылета, набрав 7 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Торино» — «Болонья» — 1:1 (0:0)

Голы: Верди, 69 (1:0). Сориано, 78 (1:1).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Иццо (Войвода, 86), Лянко, Бремер, Ринкон, Линетти, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Бонаццоли (Верди, 29), Белотти.

«Болонья»: Да Коста, Де Сильвестри (Дейкс, 62), Данилу Ларанжейра, Томиясу, Медель, Сориано, Сванберг (Поли, 77), Домингес (Схаутен, 63), Паласио, Виньято, Барроу.

Предупреждения: Домингес, 26. Лянко, 32. Сванберг, 52. Томиясу, 68.

Судья: Паскуа (Италия).

20 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.