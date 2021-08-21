«Торино» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе гостей
Стали известны стартовые составы «Торино» и «Аталанты» на матч 1-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт серии А. Встреча пройдет в Турине и начнется в 21.45 (мск).
Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнет матч с «Торино» на скамейке запасных.
Стартовый состав «Аталанты»: Муссо — Гозенс, Демирал, Джимсити, Паломино, Меле — Малиновский, Пашалич, Пессина — Иличич, Муриэль.
Стартовый состав «Торино»: В. Милинкович-Савич — Аина, Родригес, Бремер, Джиджи, Синго — Линетти, Мандрагора — Лукич, Санабриа, Пьяца.
? TEAM NEWS!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2021
? La formazione dell'Atalanta!
Presented by @Plus500 #TorinoAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/XoIkOm2QVW
? | FORMAZIONI— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 21, 2021
Ecco i nostri titolari per #TorinoAtalanta#SFT pic.twitter.com/wEZE865YYz
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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