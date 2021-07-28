Роналду вернулся к тренировкам с «Ювентусом»
20:04
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой.
«Счастлив вернуться к работе», — написал Роналду в Instagram.
26 июля сообщалось, что Роналду вернулся в расположение команды и в ближайшее время проведет встречу с руководством туринцев.
27 июля появилась информация, что «Ювентус» решил не продлевать контракт с 36-летним португальцем. Срок соглашения истекает летом 2022 года.
Роналду в прошлом сезоне провел 33 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил 29 мячей при трех голевых передачах.
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