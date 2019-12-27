Топ-10 лучших голов Ибрагимовича за сборную Швеции

27 декабря стало известно, что форвард Златан Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. Контракт с 38-летним шведом подписан на один год с возможностью продления на еще один.

Вместе с «Миланом» Златан становился чемпионом Италии (2010/11) и обладателем Суперкубка страны (2011). В общей сложности швед провел за команду 85 матчей, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.

В составе сборной Швеции Ибрагимович принял участие в 116 играх и забил 62 гола. В 2012 году форвард забил невероятный гол через себя с 25 метров в ворота сборной Англии (4:2).

Топ-10 лучших голов Златана за национальную команду:

Ибрагимович вернулся в «Милан» // Златан Ибрагимович: «Возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю и люблю»