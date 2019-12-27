Ибрагимович вернулся в «Милан»
Нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». Контракт подписан на год с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт «россонери».
#IZBACK ??— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
??? https://t.co/mkcAr3eAUL
??? https://t.co/oMyurruPii pic.twitter.com/QIUSJnYlg9
По данным итальянских СМИ, 38-летний вед заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов (включая бонусы).
Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.
Топ-10 лучших голов Ибрагимовича за «Милан» // Златан Ибрагимович: «Возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю и люблю»