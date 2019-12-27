Ибрагимович вернулся в «Милан»

Нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». Контракт подписан на год с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт «россонери».

По данным итальянских СМИ, 38-летний вед заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов (включая бонусы).

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

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