Златан Ибрагимович: «Возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю и люблю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на правах свободного агента в итальянскую команду, за которую выступал с 2010 по 2012 год.

«Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город Милан, который я люблю, — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба «Милана». — Я буду стараться делать все возможное со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона. Я сделаю все, чтобы это произошло».

«Милан» с 21 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице серии А после 17 игр.

Ибрагимович вернулся в «Милан»