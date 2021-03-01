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Тонали считает, что «Милану» необходимо вернуть прежний энтузиазм

10:33
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали считает, что команде необходимо вернуть энтузиазм.

«Мы должны работать над тем, чтобы возродить наш энтузиазм, который питал нас в течение года. Нам нужно вернуть его как можно скорее. Мы очень много работали в течение последних нескольких дней и доказали, насколько мы сплоченная команда», — цитирует Тонали Sky Sport Italia.

Накануне миланский клуб обыграл «Рому» (1:2) в матче чемпионата Италии. После 24 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 4 балла.

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