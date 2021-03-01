Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Удинезе» из-за травмы

Форвард «Милина» Златан Ибрагимович из-за небольшого повреждения может пропустить матч 25-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, у 39-летнего шведа травма левого бедра. В скором времени он пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень тяжести повреждения.

Напомним, в матче 24-го тура серии А Ибрагимович был заменен на 56-й минуте. Матч следующего тура чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» пройдет 3 марта в Милане. Начало — в 22.45 по московскому времени.