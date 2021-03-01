Капелло считает хавбека «Интера» Бареллу одним из лучших полузащитников Европы

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Интера» Николо Бареллы.

«Барелла без тени сомнения входит в тройку лучших полузащитников европейского футбола. У него есть видение поля, выносливость, класс и темп. Он все делает правильно. Вместе с ним «Интер» преобразился», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 24-летний итальянец провел 36 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.