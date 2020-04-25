Только 3 клуба серии А соответствуют требованиям правительства Италии для возобновления тренировок

Только три клуба чемпионата Италии утвердили медицинские протоколы, сообщает Corriere della Sera.

Ранее стало известно, что правительство Италии может разрешить проводить тренировки в небольших группах при соблюдении протокола безопасности. Сообщалось, что протокол включает в себя соблюдение безопасности, поддержание социальной дистанции, регулярная уборка всех помещений. При этом тренировки должны проходить в небольших группах, а в раздевалке одновременно может находиться не более трех человек.

Corriere della Sera сообщает, что только «Ювентус», «Лацио» и «Дженоа» в данный момент соответствуют требованиям правительства, у других 17 клубов серии А выявлены нарушения.

Сезон-2019/20 в Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии 192 994 случая коронавируса — третий показатель в мире. Умерли 25 969 человек, выздоровели — 60 498.