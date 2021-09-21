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Тиагу Мотта поделился ожиданиями от матча «Специи» с «Ювентусом»

20:14
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Главный тренер «Специи» Тиагу Мота рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура серии А против «Ювентуса».

«Игроки «Ювентуса» очень качественно выступают. Сейчас у команды трудный момент, но я видел их игру против «Мальме» и «Милана». Мы должны быть готовы, играть в свою игру и смотреть, что из этого получится. Нам нужно набрать как можно больше очков», — цитирует Моту Football-italia.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится в среду, 22 сентября. Начало — в 19.30 (мск). После 4-х туров серии А туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице, «Специя» идет на 13-й строчке.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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