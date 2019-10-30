Телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, демонстрирует навыки владения мячом

Итальянская журналистка и телеведущая Дилетта Леотта, которую болельщики «Наполи» просили показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), продемонстрировала удивила техникой владения мячом перед игрой 9-го тура серии А неаполитанцев со СПАЛом (1:1).

Во время матча «Наполи» — «Брешиа» болельщики «партенопейцев», заметив Леотту около трибун, начали скандировать: «Покажи грудь!» Журналистка в ответ помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом девушка помахала им рукой.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.

Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь