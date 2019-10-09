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Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь

11:47
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Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала о своей реакции на требование болельщиков «Наполи» показать грудь. Это произошло на матче «Наполи» - «Брешиа» (2:1).

— Это было недоразумение, — цитирует итальянку британский таблоид The Sun. — Болельщики «Наполи» весь матч поддерживали меня. Они хотели пойти дальше после победы своей команды, но это была просто шутка. Я отреагировала иронично. Иногда мне кажется, что все, что я делаю, становится популярным. Даже если я занимаюсь в зале или танцую в клубе. Я не удивилась, но для меня было сюрпризом, что эта история стала популярной и за границей.

Журналистка помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом она помахала им рукой.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.

Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/news/fanaty-napoli-trebovali-ot-zhurnalistki-pokazat-grud-vot-kak-ona-otreagirovala-1593590/

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