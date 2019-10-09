Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь

Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала о своей реакции на требование болельщиков «Наполи» показать грудь. Это произошло на матче «Наполи» - «Брешиа» (2:1).

— Это было недоразумение, — цитирует итальянку британский таблоид The Sun. — Болельщики «Наполи» весь матч поддерживали меня. Они хотели пойти дальше после победы своей команды, но это была просто шутка. Я отреагировала иронично. Иногда мне кажется, что все, что я делаю, становится популярным. Даже если я занимаюсь в зале или танцую в клубе. Я не удивилась, но для меня было сюрпризом, что эта история стала популярной и за границей.

Napoli — Brescia. 29.09.2019

Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta — «show us tits» pic.twitter.com/jkRwjF8LIx — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019

Журналистка помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом она помахала им рукой.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.

Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала