Дортмундская «Боруссия» требует у «Лацио» 25 миллионов евро за Брандта

«Лацио» ведет переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «шмели» требуют за 25-летнего немца сумму в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что новый главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в покупке Брандта.

Julian #Brandt is a main target for Maurizio #Sarri. #Lazio have opened talks with #BVB, which asked € 25M to sell the former Leverkusen player. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 26, 2021

В сезоне-2020/21 Брандт провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.