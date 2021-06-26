Дортмундская «Боруссия» требует у «Лацио» 25 миллионов евро за Брандта
12:31
«Лацио» ведет переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «шмели» требуют за 25-летнего немца сумму в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что новый главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в покупке Брандта.
Julian #Brandt is a main target for Maurizio #Sarri. #Lazio have opened talks with #BVB, which asked € 25M to sell the former Leverkusen player. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 26, 2021
В сезоне-2020/21 Брандт провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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