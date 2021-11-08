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В Италии сообщили, что Миранчук может перейти в «Торино» или «Сассуоло»

22:40
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Полузащитник Алексей Миранчук с большей долей вероятности покинет «Аталанту». «Торино» и «Сассуоло» всерьез заинтересованы в подписании 26-летнего игрока сборной России, сообщает Torino Granata.

Видеть в своей команде хавбека хочет лично главный тренер туринского клуба Иван Юрич. Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти уже работает над трансфером. Вероятно, это будет аренда с правом выкупа.

Тем временем «Сассуоло» изучает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога — одну из трансферных целей «Аталанты».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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