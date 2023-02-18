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Сегодня, 17:46

Суммы отступных за Дибалу составляет 12 миллионов евро, для итальянских клубов — 20 миллионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны подробности контракта нападающего «Ромы» Пауло Дибалы с клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

За 12 миллионов евро 29-летнего аргентинца могут приобрести клубы из-за рубежа. Что касается клубов из Италии, то для них опция выкупа выше — она составляет 20 миллионов евро.

При этом «Рома» имеет право вычеркнуть опцию выкупа из контракта Пауло Дибалы за счет подъема его зарплаты — с 3,8 до 6 миллионов евро в год. Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.

Пауло Дибала
ФК Рома
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1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

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Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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