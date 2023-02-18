В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

Ночью из одного из центральных районов Неаполя была украдена популярная картина с изображением левой ноги легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Claicomercato.

Картина была выставлена перед другим знаковым для Неаполя местом — фреской с лицом Марадоны в центральном квартале города.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего городской стадион был переименован в «Диего Марадона» в его честь.

Будучи игроком «Наполи», аргентинец выиграл ряд трофеев, в частности два титула чемпиона Италии.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда может стать чемпионом страны впервые с 1990 года, когда в ее рядах выступал Марадона.