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Сегодня, 17:43

В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

Иван Шитик
Корреспондент
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Ночью из одного из центральных районов Неаполя была украдена популярная картина с изображением левой ноги легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Claicomercato.

Картина была выставлена перед другим знаковым для Неаполя местом — фреской с лицом Марадоны в центральном квартале города.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего городской стадион был переименован в «Диего Марадона» в его честь.

Будучи игроком «Наполи», аргентинец выиграл ряд трофеев, в частности два титула чемпиона Италии.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда может стать чемпионом страны впервые с 1990 года, когда в ее рядах выступал Марадона.

Диего Марадона
ФК Наполи
0
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 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
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16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
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 Верона 22 4 5 13 20-33 17
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 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Интер – Удинезе
 - : -
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 - : -
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 - : -
19.02 17:00
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

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Луис Муриэль

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