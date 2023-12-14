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Пиоли — о Тонали: «Я вообще не знал о пристрастии Сандро к азартным играм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милано» Стефано Пиоли высказался о ситуации с полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали, который дисквалифицирован из-за ставок. Тонали перешел в английский клуб из «Милана» за 70 миллионов евро и бонусы.

«Нет никаких сомнений в его футбольных качествах. «Ньюкасл», безусловно, подписал отличного игрока. Знал ли я об игровых пристрастиях Тонали? Вообще нет. Думаю, у меня достаточно открытые отношения с игроками. Я стараюсь говорить с ними обо всем, но мы не всегда знаем, что у них происходит. Никто не мог предсказать, что после переход такое случится», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В октябре 2023 года «Ньюкасл» объявил, что клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока от всех турнирой.

Сандро Тонали
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Стефано Пиоли
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«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
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16.12 20:00
Наполи – Кальяри
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16.12 22:45
Торино – Эмполи
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17.12 14:30
Милан – Монца
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

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 13 1 3
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