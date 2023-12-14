Пиоли — о Тонали: «Я вообще не знал о пристрастии Сандро к азартным играм»

Главный тренер «Милано» Стефано Пиоли высказался о ситуации с полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали, который дисквалифицирован из-за ставок. Тонали перешел в английский клуб из «Милана» за 70 миллионов евро и бонусы.

«Нет никаких сомнений в его футбольных качествах. «Ньюкасл», безусловно, подписал отличного игрока. Знал ли я об игровых пристрастиях Тонали? Вообще нет. Думаю, у меня достаточно открытые отношения с игроками. Я стараюсь говорить с ними обо всем, но мы не всегда знаем, что у них происходит. Никто не мог предсказать, что после переход такое случится», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В октябре 2023 года «Ньюкасл» объявил, что клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока от всех турнирой.