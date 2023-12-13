«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новый контракт с клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего нигерийца будет рассчитано до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. В контракт включен пункт об отступных в размере 130 миллионов евро.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.