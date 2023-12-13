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Сегодня, 23:12

«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новый контракт с клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего нигерийца будет рассчитано до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. В контракт включен пункт об отступных в размере 130 миллионов евро.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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