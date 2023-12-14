Черышева хочет взять в аренду аутсайдер серии В

Как стало известно «СЭ», клуб серии В «Лекко», ведущий борьбу за выживание, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона хавбека Дениса Черышева, которому 26 декабря исполнится 33 года.

Команда, владеющая правами на россиянина и претендующая на выход в серию А, на запрос пока не отреагировала.

В настоящее время Черышев, контракт которого с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года, почти не имеет игровой практики. «Лекко» же готов ее предоставить.