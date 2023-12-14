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Сегодня, 16:35

Черышева хочет взять в аренду аутсайдер серии В

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», клуб серии В «Лекко», ведущий борьбу за выживание, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона хавбека Дениса Черышева, которому 26 декабря исполнится 33 года.

Команда, владеющая правами на россиянина и претендующая на выход в серию А, на запрос пока не отреагировала.

В настоящее время Черышев, контракт которого с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года, почти не имеет игровой практики. «Лекко» же готов ее предоставить.

Денис Черышев
ФК Венеция
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 И В Н П +/- О
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 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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