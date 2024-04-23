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Сегодня, 07:03

Стефано Пиоли ответил на вопрос о своем будущем в «Милане»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Интера» (1:2) в матче 33-го тура серии А ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Покину ли я команду в конце сезона? Я не знаю. 14 месяцев назад Индзаги, по мнению СМИ, испытывал трудности, и посмотрите, чего он добился после этого. Я счастлив здесь, я хорошо работаю и думаю, что у команды есть возможности для улучшения. Посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в конце сезона, и обсудим это», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» отправит 58-летнего тренера в отставку по окончании сезона.

«Интер» набрал 86 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице.

Футболисты &laquo;Интера&raquo; отмечают чемпионство. Вторую звезду «Интеру»! Крутое миланское дерби с потасовками, удалениями и историческим скудетто

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Индзаги обошел Моуринью по количеству трофеев в «Интере»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 1 : 2
22.04 19:30
Рома – Болонья
 1 : 3
22.04 21:45
Милан – Интер
 1 : 2
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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