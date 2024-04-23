Аньелли после чемпионства «Интера» написал в соцсетях дату 20-го титула «Ювентуса» в серии А: «16 мая 1982 года»
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после 20-го чемпионства «Интера» в серии А, написал в соцсетях, когда туринцы выиграли свой 20-й титул.
«16 мая 1982 года. До конца», — написал Аньелли в соцсети X.
Аньелли покинул пост президента «Ювентуса» в ноябре 2022 года.
«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. Этот трофей стал для команды 20-м в серии А. Черно-синих опережает только «Ювентус», на счету которого 36 чемпионских титулов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|1 : 0
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|0 : 3
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|0 : 0
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|0 : 2
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|1 : 2
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|1 : 3
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
Новости