Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:28

Аньелли после чемпионства «Интера» написал в соцсетях дату 20-го титула «Ювентуса» в серии А: «16 мая 1982 года»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после 20-го чемпионства «Интера» в серии А, написал в соцсетях, когда туринцы выиграли свой 20-й титул.

«16 мая 1982 года. До конца», — написал Аньелли в соцсети X.

Аньелли покинул пост президента «Ювентуса» в ноябре 2022 года.

«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. Этот трофей стал для команды 20-м в серии А. Черно-синих опережает только «Ювентус», на счету которого 36 чемпионских титулов.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
0
Читайте также
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Предлагаемые зарплаты выросли на 13% с начала года
Спасительный овертайм, кошмарный рикошет от конька вратаря и Разин в одной победе от Кубка. Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги
В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стефано Пиоли ответил на вопрос о своем будущем в «Милане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 1 : 2
22.04 19:30
Рома – Болонья
 1 : 3
22.04 21:45
Милан – Интер
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости