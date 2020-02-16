Стефано Пиоли: «Не беспокоюсь о своем будущем»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал слухи о том, что в клубе готовы назначить нового тренера. Ранее сообщалось, что главными претендентами на этот пост являются главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-тренер «Лейпцига» Ральф Рангник.

— Я знаю, в чем заключается моя роль в клубе. Мы, игроки и я, не должны отвлекаться на слухи, мы должны продолжать делать свою работу, — приводит слова специалиста Сalciomercato. — Мы должны быть сосредоточены и настроены на работу. Впереди еще пятнадцать матчей, это сорок пять очков, что очень много. Я не беспокоюсь о своем будущем, даже не думаю об этом.

На данный момент «Милан» занимает десятую строчку серии А, набрав 32 очка в 23 матчах.