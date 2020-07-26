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Старридж может перейти в «Беневенто»

11:15
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Президент «Беневенто» Оресте Вигорито заявил, что клуб намерен подписать экс-форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа.

— Переход Старриджа был бы честью для любой итальянской команды, — цитирует Daily Mail.

«Беневенто», который со следующего сезона будет выступать в серии А, переключился на 30-летнего англичанина после того, как экс-нападающий «Челси» Лоик Реми не прошел медосмотр.

Последним клубом Старриджа был «Трабзонспор», который он покинул в марте.

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