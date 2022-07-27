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Стали известны детали предложения «Милана» по Де Кетеларе. «Брюгге» согласился продать хавбека

«Милан» предложил за полузащитника «Брюгге» Де Кетеларе 35 миллионов евро
Руслан Минаев
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Стали известны детали предложения «Милана» по полузащитнику «Брюгге» Шарлю Де Кетеларе.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «россонери» выкупят футболиста за 35 миллионов евро, из которых 31 миллион «Брюгге» получит сразу. Еще 2 миллиона бельгийцы — после выполнения незначительных опций в контракте. Остальные 2 миллиона получить сложнее. При этом, условия для активации этих бонусов не сообщаются.

Ранее стало известно, что «Брюгге» согласился продать Де Кетеларе в «Милан». 21-летний хавбек может прибыть в Италию уже 29 июля.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.

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