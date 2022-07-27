Стали известны детали предложения «Милана» по Де Кетеларе. «Брюгге» согласился продать хавбека

«Милан» предложил за полузащитника «Брюгге» Де Кетеларе 35 миллионов евро

Стали известны детали предложения «Милана» по полузащитнику «Брюгге» Шарлю Де Кетеларе.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «россонери» выкупят футболиста за 35 миллионов евро, из которых 31 миллион «Брюгге» получит сразу. Еще 2 миллиона бельгийцы — после выполнения незначительных опций в контракте. Остальные 2 миллиона получить сложнее. При этом, условия для активации этих бонусов не сообщаются.

Ранее стало известно, что «Брюгге» согласился продать Де Кетеларе в «Милан». 21-летний хавбек может прибыть в Италию уже 29 июля.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.