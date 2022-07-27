«Брюгге» принял предложение «Милана» по Де Кетеларе. Хавбек прилетит в Италию 29 июля

«Брюгге» согласился продать Де Кетеларе в «Милан» за 32 миллиона евро

«Брюгге» принял предложение «Милана» по полузащитнику Шарлю Де Кетеларе, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, бельгийский клуб согласился продать 21-летнего воспитанника за 32 миллиона евро плюс бонусы. Де Кетеларе прибудет в расположение «Милана» 29 июля.

Ранее в Бельгию для переговоров прилетал директор «россонера» Паоло Мальдини.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.