«Ювентус» увеличил предложение «Ливерпулю» по Фирмино

«Ювентус» настроен подписать нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает Corriere dello Sport.

Туринцы увеличили предложение по 30-летнему бразильцу до 22,6 миллионов евро. В «Юве» считают, что футболист сможет дополнять нападающего Душана Влаховича.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне форвард провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.